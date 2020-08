En plena cuarentena por el coronavirus, Esmeralda Mitre protagonizó un tenso ida y vuelta con Karina "La Princesita" en el " Cantando 2020".

Todo comenzó cuando la cantante brindó una dura devolución contra la performance de la actriz, a quien la puntuó con un uno, y ésto provocó su enojo. Tras la polémica, la artista de cumbia no ocultó su angustia y terminó llorando frente a las cámaras.

Entrevistada por "El run run del espectáculo", que conduce Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica HD, Esmeralda expresó: "El Cantando es un juego. Es un fenómeno que inventó Marcelo Tinelli y no es fácil saberlo jugar. Yo sí lo sé y no me lo tomo personal".

Y aclaró sobre la actitud de Karina: "Lo de ella sí es algo personal porque si alguien te dice que te iba a poner un tres pero te pone un uno como un castigo entonces si es personal. Después es muy fácil quedarte llorando y hacerte la víctima. Yo también soy un ser humano y tengo sentimientos".

Además recordó furiosa: "La primera vez que me quiso ningunear y por supuesto no está a la altura para ningunearme ni ella ni nadie me dijo 'yo creo que sos actriz'".

Sobre el bajo puntaje que recibió de la artista, manifestó: "Que me ponga lo que quiera, pero ella no me va a enseñar a respirar a mí. Sé muy bien que no tengo voz nasal y yo la respeto mucho pero que después no ande llorando".

"No me importa que me pongan un menos uno, pero hay un punto cuando se meten con mi carrera como actriz y cantante. Yo fui elegida como una de las mejores voces", agregó en el programa.

En cuanto a las lágrimas de "La Princesita", aseguró: "Todo fue formado por Ángel de Brito cuando comenzó a preguntarle '¿qué te pasa Karina?' y a ella no le pasaba nada. Sólo quería ser la protagonista del jurado".

Por último lanzó sin filtro: "No me suma una pelea con ella. La verdad es que la respeto y no me interesa el puntaje que me ponga. Tiene que ir al psicólogo y tratar sus inseguridades. Me da mucha pena que sea algo personal. Dijo que me iba a poner un tres y me puso un uno, eso está mal. No es ético".