Luego de que Pepe Cibrián, uno de los miembros del jurado, les pidiera a los participantes del certamen televisivo que eligieran temas en castellano, Esmeralda Mitre debutó en el "Cantando 2020" con "True Colors", el clásico de 1986 compuesto por Cyndi Lauper, y obtuvo la puntuación más baja de la ronda, con 13 puntos.

Pidió de rodillas que la salvaran y se encargó de hacer su propio show dentro del reality. También salió al cruce acerca de que pidió una ambulancia en medio de una crisis nerviosa. La actriz habló con "LAM" y denunció que iba a tomar cartas en el asunto por la difusión de información reservada, por más que haya desmentido haber utilizado el miércoles el servicio.

La crisis de la hija de Bartolomé Mitre habría provocado que se le cerrara la garganta. Los médicos que la asistieron le inyectaron cortisona para estabilizar su estado, que tendría un origen psicológico, relacionado con la pelea familiar por la sucesión de los bienes de su padre, fallecido hace cuatro meses.

En su semana más mediática, fue tapa de la revista Gente y contó que está en pie de guerra con sus hermanos (Dolores -49-, Rosario -48- y Bartolo -47-, hijos con Dolores González Álzaga) y Santos (hijo que tuvo con la viuda, Nequi Galotti) por la herencia de su padre. Cuando le preguntaron qué fue lo que más le dolió de descubrir una sucesión a sus espaldas, señaló: "Es horrible que lo diga yo, pero mi mamá siempre me dice que tengo un gran corazón y que debo saber perdonar. A veces no se puede perdonar toda la vida o permitir que te claven puñales. Pero no les tengo rencor. Lo que reclamo, ni más ni menos, es que la sucesión sea algo transparente. Y salí a hablar porque sé muy bien que el que primero habla tiene la verdad".

.

Por otra parte, aclaró que desde los 21 se mantiene sola. "Mi primer trabajo fue Enamorarte (Telefé, 2001). También me casé, entonces, cuando no trabajaba, me ayudaba mi marido. Pero mi madre me decía que yo tenía la gracia de tener mi vocación, que no la tiene cualquiera".

Recordemos que su mamá, Blanca Álvarez de Toledo, estuvo casada con Bartolomé 23 años y la pareja se separó cuando el empresario comenzó a salir con Nequi Galotti. Al respecto, comentó: "Yo sufrí horrores. Por eso, al principio tuve una relación muy dura con Nequi, pero me di cuenta que el problema con ella era mío".