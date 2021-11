La China Suárez, Paula Chaves y Zaira Nara eran muy amigas. Desde hace años mantenían una linda amistad,pero luego de que se diera a conocer la noticia de que la actriz salió con el esposo de Wanda Nara, todo se terminó.

Ninguna de las tres quiso hablar al respecto, pero la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, habló de más en un lugar indebido y la escucharon. "La semana pasada, La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando, y se pasa", dijo Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana".

La panelista expresó lo que dijo la modelo durante la sesión de fotos: "Eugenia criticó mucho. Dijo que Paula era una atrevida, mala persona y que no entendía por qué se había metido".

Las "angelitas" y el mismo Ángel de Brito defendieron a la conductora de "Bake Off 2021". Dijeron que ella nunca salió a criticarla, sino que ella tomó una postura y la mantuvo a lo largo de los días.

La China Suárez y Paula Chaves en el casamiento de Nico Vázquez y Gime Accardi.

Además, la madre de Lola Latorre contó intimidades de la charla de la ex de Benjamín Vicuña y la esposa del jugador de fútbol. "Eugenia le pidió que entre las dos inventaran un cuento contra Paula para que ella misma no quede mal parada. Dijo: ‘Se olvida que cuando reemplazó a Vero Lozano me rogó que le diera una entrevista’. ¡Eso era un favor de amiga! ¡Eso no se reprocha!".

