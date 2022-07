En medio de la batalla legal entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se filtraron unos terribles mensajes de audio de la ex botinera en la que habló a fondo sobre el suicidio de su ex suegra, Nélida Tomasa Iglesias de Caniggia.

La mamá del ex futbolista argentino, quien tenía depresión y no mantenía una buena relación con su hijo, nuera y nietos, se arrojó, a los 60 años, desde el balcón de su departamento, situado en un quinto piso en el barrio porteño de Belgrano.

Mariana Nannis defenestró a su ex marido, Claudio Paul Caniggia.

Durante mucho tiempo, Nannis fue señalada por el entorno como la culpable de que Nélida decidiera quitarse la vida. Después de muchos años de mantener silencio sobre el tema, la mamá de Alex y Charlotte Caniggia reveló la verdad detrás de la muerte de la mamá de su ex marido.

"A mí me echaron siempre la culpa del suicidio de la mamá de Claudio. Yo no tuve nada que ver. Acá el problema era la familia, Claudio nunca quería atender a la madre. Un hombre que nunca quiso a su mamá es un hombre que no puede querer a sus hijos y menos a su esposa", se puede escuchar en el audio de la mediática que mostraron en "LAM".

Y fue contundente sobre el comportamiento que tenía su ex pareja con su mamá: "Siempre que la madre llamaba, él decía que no estaba. No quería hablar con su madre. Le importaba un carajo su vida"

Yanina Latorre, quien vivió un vínculo similar con la mamá de su marido futbolista, Diego Latorre, la defendió: "Es feo que la culpen, quién se va a suicidar por la esposa de tu hijo. Vos podés odiar a tu suegra y ella te puede odiar a vos. Pero de ahí a un suicidio, me parece nada que ver. Mariana no tiene nada que ver con esto. Por supuesto, estoy de acuerdo".

