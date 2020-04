Érica Rivas está en boca de todos. Al bajarse de " Casados con Hijos", la exitosa serie que postergó su llegada al teatro Gran Rex para enero de 2021, la actriz que encarnaba a María Elena Fuseneco desató un escándalo con sus compañeros de elenco y con la productora.

La artista estuvo en desacuerdo con el guión original de la obra, ya que según trascendió no se adapta a la época actual, e intentó cambiarlo imponiendo su ideología pero recibió una repuesta negativa por parte de la producción.

Este lunes por la mañana, Ángel de Brito dio a conocer un extenso mail que Rivas le envió a los guionistas de la ficción nacional que marca el inicio de la polémica. "Te mando mis observaciones sobre los spots. Disculpa si son subidas de tono pero es lo que me sucede y quedé que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Para serte sincera, viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido", dijo Érica sobre los spots que nunca llegó a grabar.

"Pienso varias cosas: María Elena, ¿ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando porque yo lo soy pero no me gustaría que se bardee al veganismo y quede como algo pelotudo, la típica que se plantea en todas partes. Si va a ser así, prefiero no tocar el tema o que por lo menos los chistes sobre veganos no me los chanten a mí y, si vamos a meternos con eso, sería mejor hacer chistes para otro lado", indicó ácida.

"Hablo del carnívoro machista capitalista del que también se tiene que decir mucho para decir y nunca se dijo nada. Pero que te voy a decir yo a vos, que tenés un amigo que hace stand up con esos temas", agregó firme.

"Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida. Y a eso me refería cuando quise incorporar al equipo a alguien para que los proteja y asesore feministamente. Y me mandaron a freír churros, alegando mil boludeces que se contradicen con lo que todas las productoras internacionales están haciendo", sostuvo en referencia a la incorporación de Malena Pichot, quien hace algunos días dio a conocer que nunca Rivas se contactó con ella.

"Me gustaría deslizar un mítico ‘se va a caer’. Ahora que lo pienso bien podría ser el nuevo latiguillo de María Elena", concluyó.