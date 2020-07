En medio de la polémica, " Bake Off" llegó a su última emisión en una definición que tuvo como protagonistas a Damián Pier y Samanta Casais. Esta última fue denunciada por varios usuarios de las redes sociales, debido a los rumores que la señalaban con pastelera profesional.

El programa empezó con un sentido mensaje de Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis, jurados de esta nueva edición. Durante ese segmento, grabado en los últimos días, los jueces quisieron dejar clara la transparencia del certamen. Betular aseguró: "Somos jurados de un programa del que nos sentimos orgullosos de pertenecer".

De esa manera, y tras la última presentación de los finalistas por parte de Paula Chaves, comenzó el desafío, que consistía en hacer una torta basándose en algún artista que admiraran. La preparación debía tener tres pisos como base, con distintos tipos de bizcocho y dos rellenos diferentes. La decoración también debía estar íntegramente -inspirada en ese artista-. Asimismo, "el plato debía representarlos también a Samanta y a Damián como participantes", señaló Betular.

Tras presentar ambas tortas, Christophe les dedicó unas últimas palabras a los dos concursantes: "Qué recorrido, cuántos sufrimientos y alegrías. Creo que su desempeño como personas es lo que hace de ustedes buenos pasteleros. Un buen pastelero es un buen ser humano antes que todo, y ustedes lo recordaron en cada prueba y cada programa. Yo sé que van a ser pasteleros, no me cabe duda, con mucha emoción les voy a dar un beso a los dos".

Luego, los tres miembros del jurado y Paula Chaves, saludaron a los participantes y los invitaron afuera de la carpa, para anunciar quien sería el tan esperado campeón y acreedor de los $600.000.

En un marco de muchísima expectativa, aseguraron en primera instancia que Samanta era la flamante campeona. Sin embargo, en un giro inesperado, le comunicaron que ese título le sería revocado, debido a su condición de "pastelera profesional".

"Todos los que participan tienen que estar en igualdad de condiciones", sentenció Krywonis. De esa manera, Damián se transformó en el ganador del concurso. "Lo lograste, no sé si fue de la manera que lo esperabas, pero sos el nuevo ganador de ' Bake Off'", le comunicaron los jueces.

"Estoy muy feliz, la gente que me conoce creía mucho en mí, pero yo no me la creía, y esto es un empujón enorme para mi futuro en la pastelería que tanto amo", culminó Pier.