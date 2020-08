Moria Casán protagonizó una tensa pelea con Laurita Fernández en el "Cantando" y amenazó con renunciar al ciclo.

En las redes, la imagen de la "One", donde se la ve súper furiosa y fuera de su silla de jurado, generó fuertes repercusiones.

Tal es así que Jorge Rial compartió la foto en su cuenta de Twitter y lanzó una burla contra su colega: "¿Acá es la cola para el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)?".

Y la respuesta de Moria no se hizo esperar. "Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustoza espero este 16 de Agosto recibir regalito de cumple. kisses", escribió sin pelos en la lengua.

El mensaje de Jorge Rial contra Moria Casán en Twitter.