Rocío Guirao Díaz protagonizó un escándalo en las redes sociales luego de que difundieran un chat suyo con una ex socia en el que hablan de la "estafa" de las maquinitas faciales.

La conversación la compartieron en el ciclo "Hay que Ver" y explicaron que la modelo se habría separado del negocio liderado por una abogada llamada María, tras abrumarse por los reclamos de los clientes que denunciaban que nunca les llegaba su producto porque estarían demorados en la Aduana.

"Cerremos y que le vayan a reclamar a la compañía. Se acabó, estoy harta. No hay plata que pague la paz mental. Cierro y fin del problema. Soltemos la cuerda, no tenemos por qué hacernos cargo de esta estafa", escribe Rocío en el chat.

Por su parte, la modelo fue una de las figuras que defendió el modelo de venta de las maquinitas que desataron un escándalo. "No es piramidal. Alguien que metés en tu equipo puede ganar muchísimo más que vos. Y estoy contenta de haber armado equipo porque muchas de mis amigas se quedaron sin trabajo durante la pandemia y hoy están teniendo un ingreso. Eso me pone muy feliz", declaró hace algunas semanas a través de sus historias de Instagram.

Y concluyó: "No hay obligación de compra. Te podés meter en este negocio sin tener que comprar ninguna máquina. La empresa te da herramientas para que puedas vender online sin tener la obligación de comprar. Habiendo dicho todo esto, me parece que tenemos que dejar de criticar un poco todo lo que no aceptamos o no entendemos. Tenemos que evolucionar como sociedad y aceptar que el otro puede promocionar lo que se le da la gana. Está en vos consumirlo o no… Dejemos de criticar, unámonos. Seamos un poco más generosos".