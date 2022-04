Si bien en el momento del lujoso casamiento entre Ricky Montaner y Stefi Roitman primó el amor y el cariño en todas sus expresiones, con una mega fiesta en Exaltación de la Cruz y más de 500 invitados, pasados los días comenzó a destaparse la polémica entre los dos clanes principales.

Aunque siempre se conoció la exclusividad que tiene la familia de Ricardo Montaner respecto sus miembros, ya sea que para ser parte del grupo de WhatsApp debés formar parte del clan , habría un cierto rechazo hacia los papás y la hermana, Chantal, de la actriz argentina.

Tartu fue quien explicó dio algunos detalles del escándalo en "A la tarde": “La familia Roitman dijo ‘queremos participar de la boda de nuestra hija, Stefi’. ¡Son los padres de la novia! Ahí empieza el problema con los Montaner. Ellos dijeron queremos participar de esto. Quien se opuso fue Marlene Rodríguez, la verdadera matriarca del clan”.

“Se armó la trifulca sobre el tema de la wedding planner, sino que además por el tema del canje. Ellos querían tenerlo, pero no querían publicitarlos. Yo creo que pagaron casi todo los Montaner porque no hay foto de las dos familias juntas. ¡Ni una! Está la novia con el clan Montaner, pero la foto del ensamble no está”, agregó sobre el verdadero motivo de la "pelea" entre las familias.

Entonces, el panelista remarcó el momento quiebre para la ex de Gastón Soffriti: “No se llevan bien, pero a instancias de los Montaner. Los Roitman quieren tener vínculo. Ricardo dijo ‘se cierra el grupo de WhatsApp’, puso ‘nadie entra y nadie sale’ y ahí es cuando Stefi comenzó con que necesitaba aire”.

Y cerró contundente: “Hay una tensión mayor. Hay una división entre Miami y la Argentina. Ellos viven en dólares y cuando vienen acá es distinto porque los Roitman viven en pesos. Cuando van todos a comer deberían ‘levantar’ la mesa los que cobran en dólares y no lo pobres que cobramos en pesos. Hay tensión. La pareja está en peligro”.

