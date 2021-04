Horacio Cabak se separó de Verónica Soldato tras 27 años de matrimonio luego de que la mujer encontrara chats que confirmaban que el conductor le había sido infiel.

La modelo, madre de sus tres hijos, encontró en el celular del conductor varios chats que indican que Horacio tuvo amoríos extramatrimoniales.

Enojada por lo sucedido el domingo por la noche, Soldato le contó todo con detalles a Ángel de Brito, que narró los hechos en "Los ángeles de la mañana".

El periodista largó la separación como un enigmático: “Están separados. El escándalo fue anoche. Me lo está contando ello. Me mando audios, capturas, mensajes. Me contó toda la historia. Esto fue todo durante el programa”, comenzó diciendo.

La terrible noticia llega a pocos días del alta del animador tras padecer Covid-19, por lo que estuvo internado durante una semana.

“La mujer que se separó encontró muchas infidelidades en un celular. Ella empezó a buscar y mirar otras cosas y en el WhatsApp encontró conversaciones y fotos con algunas chicas y mujeres", relató antes de develar la identidad de los implicados.

Luego, indicó: “Ella dice ‘estoy destrozada’. Hay audios de él pidiendo una habitación de hotel con una fotógrafa. Son 27 años de pareja”.

Finalmente develó que se trataba de Vero y Horacio, y que tras una terrible pelea, están separados. "Escándalo en puerta. Ella quiere contar todo públicamente”, concluyó Ángel.

