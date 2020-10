. . .

.

.

. . . . . . . .

Atentos a las repercusiones sobre nuestro anuncio en el diario Clarín, del producto Iberia Pronto Turbo Matic como regalo del día de la madre con la figura de Flor Peña: 1. Deseamos aclarar que se trata de un mensaje de Iberia Hogar y NO de Florencia Peña. 2. Nos disculpamos con aquellas personas que se sintieron agredidas con el mensaje. Como industria nacional que fabrica estos productos, siempre estaremos promocionándolo en todas las fechas que brinden oportunidades comerciales, y no por tratarse del día de la madre consideramos que es un producto "sólo para madres". Creemos que también será un excelente regalo para el día del padre, o Navidad, o cumpleaños… porque conocemos el valor agregado que proporciona a la vida diaria de cualquier persona. Quizás hemos pecado al creer que una solución tecnológica a las tareas periódicas pueda ser un regalo; quizás fuimos ingenuos al creer que teníamos derecho, como todas las demás empresas, a promocionar lo que fabricamos en un mes de grandes oportunidades comerciales. Pero de lo que estamos seguros es que nunca quisimos que esto se leyese como un insulto de carácter misógino. Nuestras sinceras disculpas a quien lo interprete de esta manera.