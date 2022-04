Si bien todo parecía ir muy bien en "Socios del Espectáculo" con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al frente del ciclo matutino de El Trece, las apariencias lo son todo ya que Graciela Alfano renunció sorpresivamente a su silla como panelista.

Todo comenzó con una espontánea visita al ciclo de Carmen Barbieri, "Mañanísima", el cual se graba en el mismo estudio que "Socios del Espectáculo". Con una comodidad propia de su hogar, la exvedette comenzó al hablar del comportamiento de Pallares en el programa.

"Se ve que lo incomodo... o no le gustan las cosas que cuento o que digo. Cuando hablo de sexo, por ejemplo, cuando cuento intimidades, lo veo que empieza a sufrir, que la pasa mal. Pero que se pone así en serio. Una vez, incluso, advertí que se estaba persignando, y me pregunté ´pero qué soy yo, Satanás, ¿Soy el diablo revivido?´", dijo Alfano en Ciudad Magazine.

Graciela Alfano deja "Socios del Espectáculo"... ¡por Adrián Pallares!

Graciela Alfano renunció en vivo a "Socios del Espectáculo":

Muy sorprendidos por la renuncia de la actriz, y que haya dado la primicia de su desvinculación en otro programa, Alfano dio sus explicaciones: “Fui a visitar a Carmen porque estamos preparando una obra de teatro para el verano y en el medio surgió esto. Hay que sacarse las cosas para afuera. Soy una persona espontánea y me pareció que era un buen momento para contarlo. Fue una decisión que tomé ahora”.

Con Adrián Pallares de frente, la panelista enumeró nuevamente las razones de su dimisión: “Hay momentos y hay que tomar decisiones. Viste Adri que cuando empezamos el programa yo te dije: ‘¿Che, te gusto?’. Acá no hay mala onda, simplemente somos el agua y el aceite y a veces las cosas no funcionan. Cada vez que yo abro la boca vos sufrís. Cada vez que digo ‘bombacha’, vos sufrís. Uno tiene que entender que yo soy Alfano y puedo sumar mucho, pero tal vez no tengo que ver con las características del programa”.

Si bien los conductores reiteraron que no es verdad, la panelista se mantuvo firme: “Por momentos no me miraban. Hagámonos cargo. Y no porque destratan o son mala gente, sino porque no tengo que ver con las características del programa”.

“Quiero hacer mi descargo. Nosotros mientras estamos al aire estamos muy en contacto con la producción, sabiendo lo que está pasando. La verdad es que uno está muy concentrado en el programa y es un gusto tenerte acá, sos una diva y una estrella”, argumentó el ex conductor de "Intrusos".

Graciela Alfano le dijo de todo a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Esto terminó siendo personalizado conmigo. Creo que hay un malentendido de arranque, alguien te dijo a vos que yo había dicho algo y no fue así. Mis compañeras saben cómo trabajo yo. Si no es una decisión que parece que me cae a mí, y yo no tengo nada que ver”, justificó molesto el periodista.

“Sí, vos tenés todo que ver con mi decisión. No lo llevemos a lo personal, tiene que ver con la dinámica de un programa y si alguien no entra… Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo. Tal vez no es tu intención, pero es mi sensación, entonces me parece lo mejor que cada uno siga para su lado. Hay que tener inteligencia para que las cosas terminen bien. Noto una incomodidad, un destrato, un ninguneo”, repitió Alfano ante las cámaras.

.

Entonces, para disipar las aguas, Rodrigo Lussich se disculpó por lo sentido y preguntó: “Si vos tenés esta sensación de parte nuestra, lo que tenemos que hacer es pedirte disculpas. Hacer saber que no ha sido la intención y creemos que no es así, pero si vos lo sentís... Cuánta ida y venida tenés en esta carrera, sos Graciela Alfano. ¿Querés quedarte unos días todavía o querés ya irte? Porque si es un pan amargo, a resolverlo”.

El conductor no solucionó nada, solamente provocó más incomodidad de parte de la exvedette: “Perdón, en todo caso no te toca a vos resolverlo. Le toca a Coco (Fernández) y él me pidió que me quede hasta fin de mes”. Lussich retrucó molesto ante la contra: “No, yo soy el conductor del programa y te pregunto: ¿Te querés quedar unos días más o no?”. Alfano se quedó con la última palabra y cerró: “No, yo acá hablé con Coco, que es con quien firmé el contrato y me pidió que me quede hasta fin de mes y es lo que voy a hacer. Si alguien se siente mal, que hable con él”.

¡Mirá cómo Graciela Alfano renunció a "Socios del Espectáculo"!