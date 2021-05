Hace algunos días, Paulina Cocina reveló que Claudia Villafañe acudió a sus consejos más de una vez antes de enfrentarse a los desafío de " MasterChef Celebrity". Y ahora Analía Franchín se sumó a la polémica que acusa a la ganadora del certamen de haber hecho trampa.

Invitada en la mesa de Juana Viale en "Almorzando con Mirtha Legrand", la influencer culinaria confesó que asesoraba a la ex de Diego Maradona: "Sí, pero no es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Pero cuando estaba por llegar me decía 'nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas' y ahí yo le decía podés hacer esto, podés hacer lo otro".

Sin querer, sus palabras generaron cierta polémica en torno al triunfo de la madre de Dalma y Gianinna en la competencia y sobre el tema fue consultada Franchín, quien quedó en segundo lugar. La periodista se sumó a las repercusiones y alimentó las dudas.

"La verdad es que me sorprendió. Me pareció una declaración poco feliz, porque es cierto que es injusto en el sentido en que se supone que la consigna es secreta hasta que entrás al estudio", consideró la ex de Guillermo Coppola en un móvil con "Intrusos".

Y disparó: "Si te dicen que van a hacer cosas con papas, lomo o cerdo, eso da una ventaja extra para poder aprender una receta antes. De todos modos, después hay que ejecutarla. Pero tenés un as bajo la manga importantísimo".

Cuestionan el triunfo de Claudia Villafañe en " MasterChef Celebrity".

"Si de algún modo se le filtró la consigna a un participante antes de entrar no está bueno, porque todos vamos con la misma incertidumbre al estudio. Si alguien lo sabe de antes es más fácil pasar la prueba", advirtió molesta.

Además cuestionó la actitud de Paulina al deslizar esa intimidad: "No pasa por creerle o no creerle, es una versión de sus hechos. Me parece que la que tendría que salir a aclarar esto es Claudia. Si de algún modo Paulina está enchastrando la victoria de Claudia, ella tendría que salir a aclarar".

Mientras que al ser consultada sobre si cree que Villafañe es capaz de hacer trampa en un reality, Analía soltó intrigante: "No la conozco tanto como para responder… Cualquier participante tiene ganas de ganar".