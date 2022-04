Si bien ya se terminaron las grabaciones, la polémica alrededor de Mica Viciconte en " MasterChef Celebrity 3" sigue vigente. Gracias a una publicación de Rocío Marengo en su cuenta de Instagram, se reveló que la modelo habría llegado a la final de la competencia, a pesar de que falten algunas semanas para que se emita.

Como si fuera poco, un nuevo problema apareció en el horizonte de la pareja de Fabián Cubero. Según lo que mencionó Estefi Berardi en "LAM", hubo críticas al revelarse que realizó un curso gastronómico años atrás, algo que no habría blanqueado ante la producción de Telefe. "Una persona dijo que fue alumna suya de cocina y habría videos de ella cocinando", comenzó.

"Habría estudiado Mica Viciconte junto a su hermana, es un lugar que se llama Don Lorenzo, a pocos kilómetros de Mar del Plata", agregó la periodista. Además, mencionó: "Se habrían recibido en 2016, lo que no tengo claro es si es un curso o una carrera".

Nuevos cuestionamientos a Mica Viciconte.

Lo cierto es que recordaron que no es un impedimento para participar tener experiencia. "No es una obligación que vos no hayas estudiado nunca", mencionó Nazarena Vélez al explicar que ella negoció el reemplazó que realizó su hija Barbie en " MasterChef Celebrity 3".

"Mica dijo que no tenía ni idea de cocina cuando la contactó la producción", finalizó Berardi sobre la controversia con Mica Viciconte, quien espera la emisión de la final para conocer si es la ganadora del certamen.