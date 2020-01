El elenco de la obra "Divertidísimos" -Guido, Gaby Gonzalez "Rosita" y diversos actores del medio- se preparaba el viernes para una nueva función en el Teatro del Angel. Cuando los actores vieron el vehículo tapando la marquesina, según testigos Suller y "Rosita" se subieron la camioneta y comenzaron a saltar, abollando la camioneta.

Sin embargo, ayer en "Involucrados", González contó que la producción decidió echar a Süller y que fue sólo Guido quien saltó sobre el vehículo. También lo acusó de llegar tarde, de haber salido una vez a escena descalzo y andar por la calle con una careta.

Enojado, el mediático negó todo y dijo que en esa producción "me hacen dormir en una cama llena de pulgas" a la vez que explicó que usa careta o capucha para ir del hotel al teatro porque "la gente no me deja llegar al teatro, me paran a cada rato para sacarse fotos". Tremendo.