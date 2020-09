En la tarde del martes se despertó un gran escándalo mediático a partir de que " Intrusos" filtrara el hisopado de Esmeralda Mitre con resultado positivo en coronavirus, pero horas después se confirmó que se trató de un error y que la participante del " Cantando 2020" no padece de la enfermedad.

La falsa información generó una gran polémica al difamar a Esmeralda y asegurar que habría participado del reality de canto con síntomas del covid-19. Si bien el malentendido fue aclarado por parte del Gobierno de la Ciudad, desde donde se hicieron cargo por el error en los resultados, Ángel de Brito cuestionó la actitud de Rial en su programa.

.

"Ante la posibilidad del error en la carga de sistema, mucha gente decía ¿para qué me hice el hisopado si después me va a dar error? A ver, no hay errores. El margen de error es muy chiquito y justo le tocó a ella", analizó de Brito en "Los Ángeles de la Mañana".

En ese sentido disparó picante en referencia a su colega: "Después, que haya periodistas outlet que publiquen cualquier cosa o hagan tema de cualquier tema es otro tema. Pero esto empieza acá". Los resultados del test de Esmeralda fueron difundidos por una cuenta de Twitter y levantados por el ciclo de Rial donde completaron los datos con un informe.

Jorge Rial compartió el resultado del test de Esmeralda Mitre en su Twitter.

En un análisis de la situación, Karina Iavícoli apuntó contra la empresaria al asegurar que "a ella le sirve hacer un show de esto y ese es el problema. Es patético". Pero el conductor fue más allá y criticó el abordaje del tema en " Intrusos": "Igual, disculpame. El show no lo hizo Esmeralda. O sea, ella contesta por todo lo que pasó. Porque también nos tenemos que hacer cargo de qué decimos nosotros en los medios".

"Porque si un periodista irresponsable o un mal periodista dice una noticia falsa, porque hasta acá es falsa, si alguien se come una fake news o un error de estos que ocurren, se tiene que hacer cargo", remarcó el presentador. Sin mencionar de manera directa a su histórico rival en los medios, de Brito evaluó el origen del escándalo y cómo se filtró la información sobre la salud de la mediática.

También agregó: "Porque el show empieza ahí, no es que Esmeralda dijo 'me dio positivo, me dio negativo'. Tampoco carguemos todas las tintas sobre ella. Que no te deje ganar el mamarracho a todo lo demás. Acá fallaron todos, falló Esmeralda, los periodistas, el Gobierno de la Ciudad. Hagámonos cargo todos".

"Ayer tuvimos el detector de miserables todo el día prendido, ¿no? Porque se vio a muchos", cerró sin ocultar su molestia.