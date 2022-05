En la gala de los Martín Fierro 2022 pasó de todo: desde los glamorosos vestidos de Susana Giménez y Pampita, hasta el oro de MasterChef Celebrity, el evento dio mucha tela para cortar.

También dieron la nota los ausentes y una de ese grupo fue Sofía Pachano, quien demostró su descontento en Instagram. Pachano participó de "Cocineros argentinos", que ganó una estatuilla, y desde la producción de ese programa no la invitaron.

"Gracias APTRA por este premio! Gracias querido amigo @lucianogarciapastelero por nombrarme, te amo. No estoy en la ceremonia esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada", explicó.

"No quiero que parezca que antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los MF. Como todos los que nos dedicamos a esta industria siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro", aseguró.

"¡Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente Cocineros no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez siendo parte de un equipo! Gracias a todos los que lo hicieron posible", finalizó.

La historia que publicó Sofía Pachano al no ser invitada a los Martín Fierro 2022

