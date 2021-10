Falta poco para que comiencen las grabaciones de " MasterChef Celebrity 3" y la lista de los famosos que participarán está casi cerrada. Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Tití Fernández, Paulo Kablan y Denise Dumas, entre otras figuras del espectáculos, ya confirmaron su asistencia. Pero ahora se desató un revuelo por la supuesta participación de un actor denunciado por abuso sexual.

Se trata de Fabián Gianola, según reveló el portal "Los Andes", quien fue acusado en 2019 por la periodista Viviana Aguirre luego de trabajar con él en "Radio Colonia". Aguirre se presentó el 11 de julio de ese año en la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones para expresar lo ocurrido.

Por su parte, el conductor se defendió y negó los hechos: "Siempre fui muy confiado en la gente. Le abrí las puertas a personas que ayudé mucho y algunas me pagaron muy mal. No tengo nada de qué arrepentirme porque siempre fui un caballero".

Santiago del Moro conducirá el certamen y Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, serán los jurados.

Hasta ahora no hubo una confirmación oficial por parte de la producción del programa

Las denuncias de Viviana Aguirre contra Fabián Gianola

Luego de que Viviana Aguirre realizara su denuncia ante la Justicia, también lo hizo mediáticamente. En el programa que tenía Moria Casán, "Incorrectas", la periodista recordó: "Yo trabajaba de columnista en la radio, y estábamos al aire... De pronto, me mete la mano en la cola y yo me sobresalto. Me metió los dedos e hizo como una pala con la mano".

"Hice denuncia penal en la Justicia porque el tipo es un acosador en serio. Ese día me dio mucha vergüenza. No lo hablé más con él. Y después de eso dejé el programa, no fui más a la radio. No quiero fama ni dinero. Quiero que la Justicia diga que esto fue real y que quede claro que es un acosador", indicó.

Gianola fue denunciado en 2019 por abuso sexual.

"Cuando me saludaba, iba a la boca. Yo lo esquivaba. Terminaba en la oreja. Aprendí a sentarme poniendo las rodillas para el lado de él, para que no tenga cómo tocarme. Tenía que hacer de todo para protegerme", cerró.

El descargo de Fabián Gianola

A comienzo de 2021, el conductor brindó una entrevista y habló sobre las denuncias de abuso que le hicieron. "Nunca tuvieron dudas ni mis hijos, ni mi ex señora, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie. La mayoría fueron mediáticas. Las que están en la Justicia, prefiero que le preguntes a (el abogado Juan Pablo) Fioribello", sostuvo en ese entonces con Teleshow.

Consultado por si se disculpó con algunas de las mujeres que lo denunciaron, cerró: "No recuerdo haber pedido disculpas por nada de lo que no hice".