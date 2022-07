Mario Pergolini está al frente de Radio Vorterix desde su creación, ya que es el fundador de la radio que también transmite en video. Sin embargo, en las últimas horas se desató un escándalo tras el anuncio interno de que distintos programas llegan a su fin y algunos de ellos se enteraron casi al aire.

Lo llamativo estuvo en la reacción de Victoria Garabal, conductora de "Todologia" junto a Matzorama. La comunicadora fue notificada a través de su compañero de la decisión de la empresa, por lo que en su último programa aprovechó para expresar su enojo. "Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una mie...", comentó al comenzar el programa.

.

Además, no fue el único programa que llegó a su fin ya que el humorista Lucas Upstein acudió a su Twitter para referirse al fin de ciclo. "Fue lindo mientras duro. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las 4 personas que escuchaban y por el aguante", escribió. De todos modos, se estima que la lista de programas que terminan es más extensa.

Lucas Upstein tuvo su despedida de Vorterix.

Victoria Garabal cuestionó a Mario Pergolini en su última salida al aire, donde se habló se una carta interna del ex "CQC" explicando los problemas que transitan. El periodista Pablo Montagna la publicó en su cuenta de Twitter, aunque obtuvo una respuesta inesperada del conductor. "La carta que publicaste está editada, no es lo que mandé en privado a a la gente que trabaja en Vorterix", explicó, aunque el contenido coincidía con lo dicho por la conductora.

No es la primera vez que la empresa atraviesa cuestiones de este tipo, ya que otros programas tuvieron su salida conflictiva como "Últimos Cartuchos", el ciclo de Migue Granados y Martín Garabal. A pesar de las aclaraciones en Twitter por parte de Mario Pergolini, la ahora ex empleada se mostró dólida por las formas.