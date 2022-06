En las últimas horas trascendió que El Chaqueño Palavecino protagonizó un tenso momento en el recital que brindó en la 22ª edición del festival "Vaqueros le canta a Güemes", en Salta, en conmemoración al general Martín Miguel de Güemes. El artista hizo un furioso descargo arriba del escenario cuando la policía le pidió que cortara su presentación.

En principio, el cantante de folklore era el encargado de cerrar la celebración en la localidad salteña de Vaqueros que empezó alrededor de las 22hs. Resulta que Palavecino comenzó a cantar a las 4 de la madrugada. Cuando eran las 6.30 de la mañana, el músico aún seguía con su presentación, y el altercado se desató en ese momento, cuando la policía local le pidió que termine su actuación y que bajara de las tablas para concluir el festival.

Lo que era una fiesta pasó a ser un momento polémico, ya que el El Chaqueño Palavecino compartió su furia con todos los presentes. "Me voy de acá... ganó la policía encargada de acá. Me voy. Si quieren verme, será en otro lado porque a Vaqueros no vuelvo más. La gente, el pueblo estaba alegre y que suban y te corten, para qué diablos venimos", expresó visiblemente molesto.

El cantante luego, indicó que se sintió "usado" los organizadores del evento. "Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos éstos... A mí, no! Yo soy pueblo, hermano", agregó y estalló el micrófono contra el suelo.

Mirá la violenta reacción de El Chaqueño Palavecino en un recital