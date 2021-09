La pareja de Dady Brieva, Mariela Anchipi, dio a conocer un terrible momento que pasó junto a su familia en un restaurant. En diálogo con Catalina Dlugi para el programa de radio " Agarrate Catalina", "La Chipi", reveló que una mujer le deseó la muerte al humorista delante de sus hijos.

“A veces hay gente que hace comentarios innecesarios, delante de mis hijos, en un restaurante. El otro día una mujer le dijo una gansada en frente de mis hijos, y la gente del restaurante dijo 'qué desubicada'", comenzó Anchipi.

"Pongamos en contexto: mi marido dice muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dice en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo, pero no somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no", expresó, haciendo referencia a la militancia peronista de Brieva.

"La señora le dijo algo como ‘por qué no te morís’, algo así. ahí adelante de los hijos, un montón. Me parece muy loco, es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón...", agregó.

"Con nuestros hijos hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y saben que son hijos de personas públicas. Mi hija es amiga de la hija de un futbolista de la Selección y comparten eso, aunque sea desde otro lugar el fútbol también es criticado y expuesto", finalizó la bailarina.

Recientemente, el actor tuvo un sorpresivo elogio al periodista Jorge Lanata, con quien ha tenido varios encontronazos por sus ideologías opuestas. "Me gusta la estética medio gitana que tiene él. Cuando fue a hacer el Maipo me gustó que no esté en el lugar cómodo. Después nos subimos arriba de un ring y nos cag.... a trompadas, pero es un personaje que creo que no va a pasar desapercibido en la historia", expresó en " Intrusos".