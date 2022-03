En los últimos días Cinthia Fernández sorprendió a todos al confesar que volvería a estar en pareja con Martín Baclini, quién está recién separado, e incluso afirmó que es "el amor de su vida". Después de estas románticas declaraciones, la bailarina vuelve a estar en boca de todos, pero en esta oportunidad el revuelo tiene que ver con un fuerte altercado que protagonizó en la puerta de El Trece.

La ex angelita se habría peleado con los empleados de una compañía de hisopados, que brindan sus servicios a las personas del canal. El escándalo se dio durante el ingreso de Cinthia al recinto, cuando le exigieron que tenía que subir una historia de la marca a Instagram, ya que tiene muchos seguidores.

"Llegado el momento dijo: 'Yo no subo nada'", indicó Estefi Berardi en "LAM", con quién la modelo ya tiene un enfretamiento mediático intenso. De tal modo, la panelista de "Momento D", programa de Fabián Doman, no estuvo de acuerdo y le demostró su enojo a una de las enfermeras que le realizó el procedimiento.

Cinthia Fernández es panelista de "Momento D" en El Trece.

Según relató Berardi, el tenso momento terminó cuando uno de los encargados de seguridad intervino para frenar la pelea. "Vino el encargado y le dijo: 'Pará un poco, la enfermera no tiene nada que ver.' Y ella le contestó: 'No me rompas las p... hablá con la producción'. Dio media vuelta y se fue", concluyó.

