Las denuncias de distintos actores de “Cebollitas” que protagonizaron la tira de Telefe cuando eran niños generaron un terrible escándalo en la comunidad artística. Todo comenzó con el relato de Juan Yacuzzi, que interpretaba a "Coqui", y que contó el terrible maltrato que padeció durante las grabaciones. Luego hubo más testimonios, algunos contradiciendo lo dicho por Yacuzzi, y ahora la actriz que interpretó el papel de Roxana en la ficción revive la polémica con fuertes declaraciones y apuntó contra Dalma Maradona y Carmen Barbieri por desentenderse del conflicto.

Tras los dichos de Juan, se levantó una fuerte polvareda en el mundo de las tiras juveniles. Carmen Barbieri, quien protagonizó "Cebollitas" como parte del elenco de adultos, expresó que todo era mentira, generando más conflicto. Otro de los actores, Brian Caruso "Gamuza", también salió a hablar.

Pero en el inicio de 2022, el problema está lejos de terminar, y Mariana Rubio, "Roxana" en el ciclo infantil, confesó su infierno en las grabaciones. “Decidí hablar ahora porque cuando todo explotó yo estaba en el último mes de embarazo y fui mamá hace dos meses, tuve la última parte del embarazo complicada y sumado a todo lo que estaba pasando con Cebollitas tuve problemas de presión", comenzó diciendo la artista sobre su calvario en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

"Preferí guardarme pero siempre apoyé a los chicos que denunciaron. Yo quiero aclarar que no sufrí nada en particular hacia mi persona, pero si estuve en muchas situaciones de abuso, hubo un abuso y acoso psicológico", expresó sorprendiendo al periodista.

Y detalló: "Vi chicos llorando, escuché gritos y maltratos y un montón de situaciones, comparaciones entre diferentes actores, nosotros lo naturalizamos porque en esa época no pensaba que la vida no era así, no debería ser así y cuando pasaba decíamos ´uh lo cag... a pedos´”.

Mariana Rubio actuando junto al elenco de chicas en "Cebollitas".

Y juzgó a quienes cometían esos maltratos: “Nadie te puede decir que sos menos ni cagarte el sueño. Se cagaron en el futuro y en el sueño. Hubo un montón de chicos que renunciaron a lo artístico y se dedicaron a otra cosa porque pensaron que no servían para esto”.

Además, habló específicamente de lo que dijo Barbieri y apuntó contra Dalma Maradona, quien también participaba del elenco: “Carmen vos no podes hablar por todos y la producción y decir que no sucedió. Tuviste delante tuyo con Juan a una persona que lo sufrió. La pifió y feo y lo mismo con Dalma. Dalma nunca nos contestó el teléfono y le hemos mandado mensaje y nos ha clavado el visto. Y dice que nadie la trató mal. Y no, si sos Dalma. Es una falta de respeto para tus compañeros”.

Luegó, aseguró: “Hubo muchas situaciones que nos denigraron tanto a nivel psicológico y hubo mucha gente que no volvió a hacer más nada en la tele. Yo vi a una mujer que trabajaba ahí diciéndole a un nene que no servía para esto y que se dedique a otra cosa".

Sobre qué tipos de maltrato sufrían los pequeños, sostuvo: “Te cag... a pedos en diferentes momentos. Y si tenías que grabar y no estabas por ahí, y tenían que buscarte por el canal te amenazaban con que no ibas a seguir en el programa, 'la próxima, chau', te decían”, concluyó Mariana Rubio.

Mirá el video de la actriz que denunció maltratos en "Cebollitas" y apuntó contra Dalma Maradona