Después del picante ida y vuelta que protagonizaron Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner en " La Voz Argentina", dos participantes del reality pertenecientes al equipo de Mau y Ricky, Esperanza Careri y Jessica Amicucci, se dijeron de todo ante las cámaras tras una pobre presentación musical durante su batalla.

Los artistas venezolanos eligieron la canción "Love on Top" de Beyonce para que las jóvenes cantante se pudieran lucir en la pista de la competencia. Sin embargo, ocurrió lo contrario, las voces se mezclaron, desafinaron y dejaron en evidencia su falta de conexión como equipo.

Una vez terminada la performance, Lali Espósito les dio su devolución: "Honestamente creo que no funcionó la batalla. Son voces muy geniales y ninguna se lució. Las armonías no funcionaban y me daba bronca que no haya funcionado. No sé qué pasó en el backstage, si se sintieron bien o qué, yo lo que sentí es como si no lo hubieran ensayado nunca juntas".

La pésima presentación de Esperanza y Jessica en " La Voz Argentina" que fue un escándalo.

Ricardo Montaner sumó algunos detalles y apuntó duramente contra Jessica: "Hubo momentos que me costó encontrar la melodía. Hubo un detalle que duró que es cuando le tocó cantar a Jessica era como si estuviera cantando en otro tono. Pero lo peor fue cuando les tocaba cantar juntas. Ahí es donde el problema era como una avalancha, una por un lado y otra por otro. Esperanza es la que menos errores cometió".

.

Por su parte, Soledad Pastorutti les dio un sabio consejo para el futuro: "Creo que son grandes voces solistas, pero hay una cosa que no lograron entender que, si bien la batalla esta planteada en un ring, les hubiese venido muy bien a las dos es hacer un buen dúo, acoplar. No hace falta que sean amigas, pero si entender que cuando mejor me acopló a la otra mejor me va a ir a mi".

¡Mirá la terrible presentación de Esperanza Careri y Jessica Amicucci en " La Voz Argentina"!

.

Fue en ese momento que Mau y Ricky se quedaron sin palabras ya que consideraban esta batalla como "su estrella": "Nos fuimos al caraj... Las modulaciones no pegamos ni una, las armonías tampoco. Vos Jessica, cantaste todo fura de tono. A mí me duele el corazón porque esta era nuestra batalla estrella".

No obstante, la polémica comenzó cuando Amicucci intentó defender su postura y arremetió contra su contrincante: "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, hubo dos ensayos donde Esperanza no quiso cantar y yo aunque esté enferma canto igual".

Esperanza lo único que pudo hacer fue justificar su falta de ensayo por una condición médica: “Soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Y la chica que nos asesoraba me dijo que prefería que no cante en esos primeros ensayos porque después teníamos dos más, para que esté bien después”.

Incómodo momento en " La Voz Argentina".

“Son muchos días lejos de mi casa, y la llamé para repasar la canción por teléfono, pero me dijo que no quería hablar conmigo. Pero igual siento que ella se lo merece más que yo”, cerró humilde la participante mendocina.

Finalmente, Mau y Ricky optaron por quedarse con Esperanza para continuar en la competencia. Este no fue el final de Jessica ya que Ricardo Montaner decidió darle una segunda oportunidad y la robó.

Una vez terminadas las batallas, los hermanos venezolanos se mostraron muy molestos por la actitud de Jessica de "mandar al frente" a su compañera. "No necesariamente tengo algo bueno para decir. Algo bueno que rescato es que las dos son buenas. No brillaron por cómo cantaron sino que todo lo demás que sucedió opaco cual sea el talento que tengan las dos", explicó Mau.

"Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que... si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas", cerró el cantante y agregó junto a su hermano Ricky: "Eso no representa al equipo Mau y Ricky".

¡Mirá el picante ida y vuelta entre las participantes de " La Voz Argentina"!