Instalado en Uruguay junto a Susana Giménez desde el incio de la pandemia de coronavirus, Patricio Giménez volvió a estar en boca de todos a partir de un escandaloso espisodio en un bar.

El músico estalló de furia con el dueño del lugar por no dejarlo ingresar al establecimiento acompañado de su perra Rumba. A través de las redes sociales, el artista se mostró muy cercano al animal y compartió cuáles son los lugares a los que suelen ir juntos.

Aunque, esta vez debió buscar una alternativa ya que el restaurante no permitió la presencia del animal, según lo que detalló el periodista uruguayo Gustavo Descalzi. El intérprete se dirigió al lugar con un grupo de amigos y una vez acomodado y listo para hacer su pedido, el responsable del bar le indicó que su perra debía irse.

.

"Si se tiene que ir Rumba, me voy yo y nos vamos todos", advirtió furioso. Y la situación se tensó aún más cuando el propietario sugirió que dejara a su perra afuera mientras él disfrutaba de la velada con sus acompañantes. "Nos vamos a otro restaurante como la gente. Agradecido a mis amigos que todos nos fuimos a la mierd… cuando no aceptaron a Rumba, te vas a la put… que te parió, hijo de put… de La Balanza", sentenció.

"Pásenla divino, soret...", cerró enfadado con el dueño. Sin embargo, luego pidió disculpas por su exabrupto en las redes: "Quiero disculparme por mi exabrupto. Sucede que me dio mucha impotencia ver destratada a Rumba. Cada lugar pone sus reglas, sí, pero creo que la forma podría haber sido más amena. Disculpas otra vez. No me gusta verme enojado".

El pedido de disculpas de Patricio Giménez