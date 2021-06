Luego de largas especulaciones fue José Manuel Urcera quien confirmó su flamante relación con Nicole Neumann y no dejó lugar a dudas de su romance.

El piloto de Turismo Carretera y la modelo compartieron hasta una escapada romántica a Neuquén pero ellí se toparon con una insólita situación cuando se cruzaron sin querer con Mica Álvarez Cuesta, ex novia del joven y con la modelo se sacaron chispas.

"Usé una palabra que no es muy educada para decirla en la televisión, pero le dije '¿le contaste que nosotros... estuvimos el sábado?'. Él estaba con los anteojos, donde esconde su cara", reveló Álvarez Cuesta en "Intrusos" acerca del fortuito encuentro con los tortolitos. Y también soltó: "Preferí verlo con mis propios ojos, y al verlos me salió el instinto. Obviamente estaba embroncada y molesta por su mentira".

Nicole Neumann confirmó su relación con José Manuel Urcera

Tras las picantes declaraciones que dejó la joven, Nicole salió al cruce y no dudó en responderle. "Se llama Manuel, le dicen Manu. Mica en la vida de otros, en la mía no. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo, es como condición sine qua non", comenzó su descargo en "Santo Sábado", ciclo que conduce en reemplazo del Pelado López quien transitó el coronavirus.

Y siguió: "No me engancho con ex ni pasados de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien y cuidando a mis hijas. Todo lo que no es mío no me hago cargo". Luego, reveló qué pasó sobre un supuesto mensaje que habría recibido de la joven y que ella decidió no responder: "Les escribe una ex, ¿ustedes son sororos con los ex de sus ex?".

Finalmente confesó que encaró al piloto acerca de su encuentro con su ex novia y aseguró picante: "Yo pregunto todo, chicos. Soy una señora chicos desde que tengo 30 años, con mis hijas y una carrera. Aparte ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña".