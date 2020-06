El llanto y las crudas declaraciones de Lola Latorre sobre su papá el sábado pasado en "Podemos Hablar" repercutieron en la farándula argentina. La joven de 19 años manifestó que se sintió traicionada por el periodista cuando hace tres años trascendió que tuvo una relación extramatrimonial con Natacha Jaitt.

Sus dichos fueron analizados por Virginia Godoy, popularmente conocida como la Señorita Bimbo, y Malena Pichot en su ciclo radial "Furia Bebé", quienes brindaron un polémico punto de vista. "Por lo menos te hicieron crecer con autoestima, sos una reina, sos la princesa de la casa, tuviste todo lo que te gusta, llegaste directo al Bailando, vivís de subir ropa, o sea no te podés quejar si tu papá se cogió a alguien, pelotuda de mierda", disparó la actriz.

"No, lo vivió como una traición, no habló de la mediático. Que se calle porque hay gente que necesitamos quejarnos un poquito más. Pagás terapia o te quejás. Vos no podés llorar esto cuando la gente se está cagando de hambre, decir que te traicionó tu papá pero después subís una foto con él haciendo un chivo de buzos", continuó Bimbo.

Los dichos de la artista fueron repudiados por Yanina Latorre en Twitter, mientras que Julia Mengolini los avaló. La diferencia de pensamientos se trasladó a la pantalla chica cuando este viernes por la mañana la actriz participó en un móvil del ciclo de Ángel de Brito y mantuvo un tenso cruce con la angelita.

.

"No está bueno. Tengo una hija de 19 años que no es maleducada, no fue a llorar a la tele, fue invitada a un programa... Ojalá me puedas dar la razón en algo sin ser kirchnerista porque vos mezclás todo con la grieta política. Le hicieron una pregunta y abrió su corazón y contó cómo estaba y la Señorita Bimbo, que tiene 40 años, conozco de la vida privada y tengo un vínculo de amistad, por eso me jodió más, le dijo pelotuda de mierda y que vaya a terapia porque su papá estuvo con otra mujer. No estoy sensible, la voy a defender hasta que me muera, como vos con tu hija", sostuvo la esposa de Diego Latorre.

Por lo que Mengolini expresó: "Entiendo la reacción de Yanina. Yo escuché el programa en vivo y me parece que las chicas se reían más de vos y cómo la criaste, que de Lola".

"Ya que sos madre, ¿qué tiene de gracioso cómo la crié a Lola? Que fue a un buen colegio, que estudia derecho en una buena universidad...", increpó Yanina. "Vos dijiste que había salido conservadora igual que vos", le respondió la entrevistada.

"Te parece salir a los 40 años a criticar porque llora a una chica de 19. ¿Qué es que creció a imagen y semejanza mía? ¿Hasta cuándo me van a dar? Porque soy flaca, rubia y manejo una camioneta no me convierte en tarada mental. Ustedes son las taradas mentales con el feminismo selectivo", disparó la mediática.

.

"Te vivís riendo de todo el mundo, te tocó a vos, bancatelá", refutó Mengolini. Al respecto, la panelista arremetió: "No me río de nadie. Laburo y me va bien. La Señorita Bimbo intentó ser panelista y duró dos minutos con Pettinato. Se creen seres elevados y terminan laburando en radios online. No las llama nadie. Les mando un beso a las dos. No me río de nadie. Estoy podrida. Ustedes, si no son kirchneristas las matan. Si sos rubia, sos linda, te bañás, te depilás, las matan. Parece que para ser feminista hay que ser un carancho. Estoy podrida de estas minas. Y no te metas más con mi hija, porque no se reían de mí, le decían pelotuda de mierda, la mandaron a terapia. La Señorita Bimbo tiene un canje para perros. Es tan viva que me bloqueó a mí, lo bloqueó a Diego, bloqueó a mi hija y bloqueó a Diego Jr."

Julia le contestó que la diferencia entre ellas no era el kirchnerismo sino que Yanina se reíe de los humildes mientras que ellas de los privilegiados. "Y por eso nos reímos de vos y no de Lola", atacó la actriz.

"Vos me odiás porque yo no pienso como vos. Fuiste al colegio más caro de Bariloche, Mengolini. Me está llegando todo tu pasado. Le decís pelotuda de mierda a una niña educada como Lola. Escuché el audio entero. Son patéticas. Hasta Male Pichot, que me detesta, la defendía a Lola porque es un horror que en 2020 le digan pelotuda de mierda a una chica que sufre por el padre y una madre. ¿Porque Lola es rica no puede llorar?", consultó Yanina. Y agregó convencida: "Mi hija es mejor que ustedes. Me gustaría saber un logro de la Señorita Bimbo. El problema es que la Señorita Bimbo tiene canjes de helados y piedritas para perros y a mí me llaman de un nivel más alto".

Tras sus palabras, Mengolini decidió abandonar el móvil y finalizar con la discusión: "Yanina, me parece que la discusión ha bajado a un nivel, así que voy a abandonar el móvil. Está llegando a un nivel de violencia que yo no puedo".

"Abandoná el móvil, decile terrorista a mi compañero. Estoy podrida de las peronchas. No tiene respuesta", finalizó ácida Yanina.