A un poco más de tres meses de la muerte de Diego Maradona, continúan apareciendo escabrosos detalles sobre sus últimos días con vida. Ahora, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, contó el drama que vivió su novia al internar visitar al Diez cuando estaba internado y las pésimas condiciones en las que lo vio en su internación.

"Cuando fallece Diego, me preocupé que ellos estuvieran bien. Dieguito estaba muy triste", dijo el letrado en diálogo con Chiche Gelblung por Crónica HD. "La sucesión no le interesa a Verónica, necesita saber qué le paso a Diego para que cuando Dieguito sea grande, pueda darle una respuesta y que él cierre su ciclo de vida. Que no este toda la vida pensando qué le paso a su papá", continuó.

En la misma línea, se refirió a la intervención quirúrgica por un hematoma subdural que se sometió el Diez: "Diego la llama a Verónica para saber por qué no le había llevado a su hijo cuando estaba internado en Olivos y ella le contesta que acababa de venir de ahí y era la tercera vez que iba que no la dejaban entrar". Acto seguido, el exfutbolista le pidió: "'Mañana te quiero en Tigre que quiero ver a Dieguito'. Ella fue y le preguntó si fueron los médicos a verlo y le dijo que no".

En ese entonces grabaron un video en donde se lo puede ver a Maradona desde su hogar: "Se hizo para que Luque vea como estaba Diego, porque no iba a ir a verlo", develó.

Por otro lado comentó que a su pareja muchas veces "no la dejaban entrar", y por ser la mamá de Dieguito "no podía hacer una internación por ella misma". "La ley no le da el derecho. Pero ella si hacía mucho escándalo", aseguró.

Días antes de la muerte de Diego, Verónica estuvo con él: "Ella lo vio el día lunes 23. Estaba sin bañar, sin afeitarse y sin moverse de la cama. Estaba solo con un custodio y una enfermera. Ese día ella pidió su internación".