Fede Bal está nuevamente de novio y espera que las cosas sean distintas. Es que, tras algunos romances fallidos en los que perdió mucho la confianza a la hora de relacionarse, ahora, se trata de Sofía Aldrey, una joven que que aparentemente no busca ser famosa, vuelve a darle una nueva oportunidad al amor.

Sofía, heredera de una acaudalada familia marplatense, es quien conquistó el corazón del actor, y si bien él dice que por ahora no quiere etiquetas en su vínculo, el noviazgo ya está blanqueado y a punto de ser formalizado. "Estamos en una relación sin rótulos, con cariño y respeto", dijo Bal a Intrusos. Aclaró que la conoce desde que era pequeño: "Nos conocemos desde que eramos niños, yo paraba en el Hermitage con mi familia y ella siempre estaba ahí. De chico, cuando aparecía esa rubia me volvía loco".

Sofía Aldrey es nieta de Florencio Aldrey, un poderoso empresario propietario del Paseo Aldrey, el shopping más importante de Mar del Plata y también es dueño del diario "La Prensa" y del multimedios "La Capital", el NH City & Tower Hotel de Capital Federal, y es dueño de la empresa láctea El Amanecer.

El hijo de Carmen Barbieri se puso un tanto polémico al decir qué es lo que le gusta de Aldrey: "Ella es cero de este medio. Por primera vez en mucho tiempo estoy con alguien que no quiere ser famosa, no necesita nada de mi, no necesita un peso. Es muy lindo, después de muchas parejas que tuve en los que la fama era su motor". De alguna manera, la generalización le cabe a sus anteriores parejas, pero ¿a quiénes se referirá?

Vale recordar que en charla con DiarioShow.com en 2019, habló sobre su enojo cuando conoció a una chica: "Es muy bajo conocer a alguien, aceptar una salida para conocerlo y a los diez minutos vendérselo a un periodista. Se pierden los valores y los códigos, y les importa más contar que salieron conmigo que salir conmigo. Me cierra, no me dan ganas de salir para intentar algo con alguien", dijo.