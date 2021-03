Ernesto Tenembaum sufrió un terrible accidente en la avenida Paseo Colón cuando fue atropellado por una bicicleta que conducía a gran velocidad. El periodista contó en su programa cómo ocurrió el episodio del que solo salió con heridas leves.

En "Y ahora quién podrá ayudarnos", su programa en Radio con Vos, describió lo sucedido para llevar tranquilidad a sus oyentes.

"Estoy estremecido, tuve un accidente con una suerte. Me llevó puesto una bici que venía a gran velocidad por la bajada de San Juan", comenzó narrando.

Luego, detalló: "Iba por la senda peatonal y un colectivo cruzó rápido, se me puso muy cerca y avanzó sobre mi. Corrí para que no me pise y justo venía una bicicleta a todo lo que da, que me llevó puesto".

"La saqué recontra barata", indicó sobre las consecuencias del accidente, por el que sufrió heridas en las rodillas un corte en el muslo y una mano muy adolorida porque fue con la que se apoyó al caer.

Como todo ocurrió muy rápido, recordó qué sintió tras el impacto: "Quedé despatarrado en el medio de la avenida, lastimado y dolorido, pero ya estoy mejor". También aseguró que podría haber sido peor: “Mi sensación es que si en lugar de haber caído a la derecha, caía a la izquierda, el colectivo ya estaba avanzando por ese lado. Podría haber pasado cualquier cosa”.

Anecdóticamente, describió cómo fue la situación con el ciclista cuando quiso socorrerlo. "El pibe se arrojó sobre mí para ayudarme y cuando vi que no llevaba el barbijo puesto lo saqué cagando", concluyó indignado.