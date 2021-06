Ernestina Pais sorprendió al revelar que su hijo de 17 años decidió abandonar el colegio debido a que le costaba la modalidad virtual.

"No es para todos", detalló la conductora en "Debo decir". "Él dejó de ir al colegio virtualmente, tiene 17 años, mide un 1.90 y es una bestia… Hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer... Cuando hablo con él, tiene una visión... me dice 'si el mundo se va a terminar'. Creció en un mundo que para ellos tiene fecha de caducidad, yo no entiendo esa visión pero es en lo que ellos viven", reveló.

Sobre las clases virtuales que se sostienen en gran parte del país, Ernestina explicó: "La virtualidad no es para todos, hay capacidad de concentración que es limitada. A su edad di el primer beso y él no puede darse el primer beso".

"No repiten, sólo que tienen para terminar la secundaria deben rendir todas las materias. Lo van a poder hacer, el tema es que tengan el deseo y para mí el deseo es el motor de todo. Si da lo mismo aprobar o que no aprobar, el deseo se va como diluyendo", concluyó.