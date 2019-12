El febrero pasado, el nombre de Ernestina Pais estuvo en boca de todos luego de que su sobrino, Dante Casermeiro, fuera detenido en Olivos tras asaltar a una joven en la puerta de su casa. Después de la noticia, Yanina Latorre fue muy dura con la familia de la ex conductora de "CQC" y, fiel a su estilo, opinó al respecto: "¡El chico es un chorro!".

A diez meses del episodio, la actual panelista de "Intratables" charló en " El Show del Espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt en radio La Salada (AM 1300) e hizo referencia a los dichos de la angelita. Al respecto advirtió: " Yanina me parece súper picante y hace bien su trabajo. Cuando dice cosas feas, como a cualquiera, no la banco. A mi y a mi hermana nos ha tocado ser víctimas de sus palabras. En ese momento lo que vi es que no hay que hablar y juzgar sobre cosas tan delicadas".

"Cuando estás hablando de hijos o situaciones que no conoces hay que poner un freno. Ella no tuvo piedad. Todo nos vuelve lo que hacemos Cuando uno se enfrenta a cosas de la vida en donde también te toca ser víctima, te das cuenta que hiciste daño. Pobre, la ha pasado muy mal, debe reflexionar, hay cosas que no se pueden emitir opinión livianamente", disparó Pais.

Ernestina País criticó a Yanina Latorre tras sus dichos.

Hace dos semanas, Yanina resonó en todos los medios luego de que se filtraran audios de Julieta Biesa, una mujer trans que participó años atrás en "Soñando por Bailar" y que reveló que tuvo un encuentro cercano con Diego Latorre. Tras el escándalo, la mediática informó que hace seis meses se separó del comentarista deportivo.

La respuesta de Yanina Latorre a Ernestina Pais

Este lunes en "Los Ángeles de la Mañana", la respuesta de Yanina Latorre no tardó en llegar. "Le cuento a Ernestina que la entiendo perfecto pero creo que está equivocada. Yo no hablé de la vida privada ni de ella, ni de su hermana, ni de su sobrino. Él cometió un delito y fue denunciado. Lo cubrió todo el mundo como un hecho policial, ¿por qué tenemos que proteger al hijo de un famoso y sí exponer al hijo de la señora que vende pan?", comenzó a decir.

"Ella que es tan de los derechos humanos y protege a todo el mundo, el tratamiento es el mismo para todos. Ellas pedían clemencia pero, ¿si les llegaba la data del hijo de Beto Casella no lo iban a cubrir?", manifestó Latorre. Y agregó convencida: "Ella quedó caliente desde lo del telar de la abundancia. Yo no hablé cuando la echaron del trabajo por no cumplir. Si tengo la data del telar de la abundancia donde hay una estafa tremenda, ¿por qué tengo que tener piedad?"

Yanina Latorre en su momento dijo que el sobrino de Pais era un "chorro".

"Lo de su sobrino era la información de un delito, lo de Diego no es un delito. Esa es la diferencia. Ella le pega a todo el mundo, cuando le toca a una amiga o a un familiar se pone loca. Tenés que bancártela. Si mañana a Lola la acusan de afanar y la detienen, ¿no van a cubrir el tema? Van a decir que es chorra y yo me la tengo que bancar", concluyó en el programa de Ángel de Brito.

La condena que recibió el sobrino de Ernestina Pais

Dante Casermeiro fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Deberá abstenerse de consumir drogas y bebidas alcohólicas como también continuar un tratamiento ambulatorio por su adicción a las mismas. A su vez, tiene que terminar los estudios secundarios y desarrollar una actividad laboral en la medida de sus posibilidades, según el juez Pablo Rolón, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 5, de San Isidro.

El hijo de Feredica Pais y Octavio Laje fueron detenidos el 17 de febrero pasado luego de que una mujer de 27 años denunciara que ambos la asaltaran en la puerta de su casa al estilo "motochorro".