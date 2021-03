Luego de separarse de su ex novio 17 años menor, Ernestina Pais reveló que se encuentra viviendo un gran momento en su vida ya que está conociendo a una persona. Sin embargo, todavía no quiere blanquear la relación porque tiene miedo de "quemarla".

La presentadora habló de su vida romántica en LAM.

"Estoy en pareja con alguien. No voy a entrar en detalles porque todos piensan que es un candidato nuevo. No lo voy a decir porque no quiero quemar una relación que puede funcionar. Lo conocí por Instagram, el Instagram es el nuevo Tinder”, reveló la periodista en "Los ángeles de la mañana".

En ese sentido, también se refirió al método que utilizó para chequear y confirmar la identidad de dicha persona: "La técnica la repetí varias veces. En este caso, me ofreció algo y le dije que me lo acercara a Milion (su restaurante), y ahí lo ves...”, concluyó sobre su ingeniosa táctica para verificar a la persona en cuestión.