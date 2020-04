Tras la gran expectativa por la vuelta de "Casados con hijos" en su versión teatral, cuyo estreno pasó para enero de 2021, se confirmó que Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco, no iba a ser de la partida. Pero ahora, la misma actriz, escribió en sus redes que ella no tomó la decisión, sino que la producción eligió sacarla.

Si bien Rivas fue la última confirmada para participar en la obra, muchos ponían en duda que esté porque su carrera tomó un rumbo muy alejado de aquella vecina que hizo reír por tanto tiempo a los argentinos. La artista nunca había firmado su contrato y solo había arreglado de palabra.

Y tras la novedad del cambio de fechas, se anunció que Érica no estaría, algo que molestó a muchos fans porque consideran que su personaje es muy importante dentro de la comedia.

Desde la producción aseguraron que fue Rivas quien decidió bajarse. "En enero 2021 van a estar los protagonistas que habían firmado contrato Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo De Belis y Darío Lopilato. El personaje de María Elena no va a estar porque Ériva Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó, por lo que en enero 21 van a estar solo los 5”, comentó el miércoles una persona del staff al sitio PrimiciasYa.

Hubo muchas dudas por su salida, ya que no se sabía si es que la producción decidió no continuar con las negociaciones, dejándola fuera de la obra, o fue la actriz la que aprovechó este cambio de agenda obligado para tomar la decisión de no participar.

Seguramente enojada por todos los trascendidos, la actriz salió a hablar: "Me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con usedes haciéndola en el teatro".

Luego, explicó: "En todos mis trabajos pero en particular en la propuesta de la obra casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír".

Luego de contextualizar su situación, tiró una bomba: "Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada".

Y finalmente fue con todo contra la producción: "Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión".

Terrible declaración de Rivas.

¿Cuál será la respuesta de Telefé y los demás productores asociados?