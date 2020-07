Después de varios días en aislamiento, Enrique "Quique" Sacco confirmó su recuperación de coronavirus, al igual que el de su pareja, María Eugenia Vidal.

La ex gobernadora de Buenos Aires fue de las primeras personalidades del ambiente político en dar positivo en COVID-19. Tras su contagio, se supo que el periodista también estaba enfermo.

Incluso la mamá de Sacco, Yolanda de 88 años, también había padecido el virus. Pero logró recuperarse y obtener el alta hace poco menos de dos semanas.

.

"Los tres estamos felizmente bien, de alta y viendo la posibilidad de donar plasma. Ya hoy es una anécdota. Hubo angustia pero ya paso", confió el viudo de Débora Pérez Volpin. "Podemos contar el final de la historia con felicidad", celebró.

Quique Sacco confirmó su contagio por Twitter.

El pasado 17 de junio, "Quique" reveló a través de sus redes sociales el resultado positivo del hisopado. "Ni bien me enteré del positivo de Maria Eugenia me comuniqué con la radio y con mi equipo. Todos se hicieron el hisopado y dieron todos negativo. Se tomaron todas las medidas de cuidado necesario. Se dijo que fui irresponsable pero dejo en claro que cuando me enteré deje de ir a la radio", manifestó acerca del conflicto que se generó en Radio Rivadavia, donde conduce un programa.

En búsqueda de transmitir un mensaje de tranquilidad en medio de la pandemia, en diálogo con "Gente de Derecho" por radio Cooperativa, manifestó: "El positivo de hoy es el que genera la parte inmune de mañana. Por cada persona que dona plasma, hay cuatro que pueden recuperarse. Hay un miedo lógico, pero hay que tener calma. El positivo que se recupera ayuda mucho al equilibrio inmunológico de la sociedad".

.

Además, en su cuenta de Instagram agradeció a sus seguidores por "los mensajes, llamados, apoyo y atenciones recibidas en este tiempo". En una foto con su mamá, expresó: "Muy felices de haber recibido el alta médica desde hace algunos días tras el aislamiento".

"¡Cuídense! También ésto pasará y volveremos a nuestra valorada normalidad", confió el periodista. Su postal recibió más de mil "me gustas" en cuestión de minutos.