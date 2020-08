Enrique Pinti contó que sufre de diabetes y que se le "hincharon mucho las piernas". También relató que en la cuarentena se queda en su cuarto mirando películas, series por streaming y televisión abierta. Con respecto a su economía, el actor de 80 años fue contundente: "Tengo un colchoncito ahorrado y puedo aguantar cuatro o cinco meses sin problemas. Pero siete meses, ocho o nueve, no. Porque tampoco es cuestión de llegar al final de la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, y estar en 0 en el banco, a los 80 años".

Y admitió que se está "comiendo" los ahorros: "Tengo mucho remedio; médicos que vienen a casa para atenderme porque yo no quiero salir, y todo eso cuesta un huevo", contó en charla con Fernanda Iglesias en "Esto no es Hollywood", por Radio Del Plata.

"Con la diabetes se me hincharon mucho las piernas. Es un problema de circulación; no hay trombosis". Y apuntó: "Para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes viene un masajista y me ayuda a bañarme y una serie de cosas. Perdí toda la vergüenza. Lo único que me quedó bien es la cabeza; el cuerpo se fue".