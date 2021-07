Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en el país, Susana Giménez se radicó en su mansión "La Mary" de Uruguay. Tras un año de vivir allí, criticó la situación de la Argentina. A meses de sus filosas declaraciones, Enrique Pinti las recordó y le salió al cruce.

"No quiero vivir en Argenzuela", dijo irónica en abril pasado la diva de los teléfonos desde Punta del Este. Su frase generó gran repercusión y en las últimas horas, el humorista no las dejó pasar y criticó a la conductora con dureza al considerar que "salen cosas de su boca que quizás no las sabe expresar bien".

.

Recordá la polémica comparación de Susana Giménez entre Argentina y Venezuela

En comunicación con el flamante programa radial de Jorge Rial tras su despedida de "TV Nostra", Pinti aseguró indignado: "Cuando oigo a nuestra máxima, que es Susana Giménez, decir que esto es 'Argenzuela' me gustaría recordarle que Argentina le dio todo o gran parte de la plata que tiene. Que es muchísima y que se la ganó trabajando".

"La Argentina le dio todo. Y en Venezuela antes del huracán Hugo Chávez, ella estuvo trabajando muchísimo y cobró cientos y miles de dólares en ese país antes de que fuera una mezcla espantosa de Cuba y Etiopía. Entonces, cuando los países te dieron algo hay que ser menos despreciativo", reflexionó el actor.

Enrique Pinti apuntó contra Susana

Y cerró tajante: "La quiero mucho a Susana, pero salen cosas de su boca que quizás no las sabe expresar bien. A esta altura uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Compararnos con Venezuela o con otro país es un disparate".

Cómo sigue la salud de Susana Giménez tras el alta de coronavirus

La conductora permaneció dos semanas internada en un sanatorio uruguayo al contraer coronavirus pese a contar con las dos dosis de la vacuna.

Luego de recibir el alta continúa con su recuperación en su hogar acompañada de su hija Mercedes Sarrabayrouse, quien también contrajo la enfermedad.

La Su sigue con atención médica y kinesiología pulmonar, neumonólogo todos los días y con oxígeno, pero no permanente. "Está tranquila, de buen ánimo, quiere recuperarse pero tiene para unas semanas más", detalló este martes Marina Calabró en "Los Ángeles de la Mañana".