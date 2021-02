El lunes Cinthia Fernández anunció en "Los Ángeles de la mañana" que se postulará como diputada por el partido "Unite", el mismo por el que se convirtió en legisladora Amalia Granata.

"Asi es, ya me lo había propuesto y lo estaba pensando de verdad. Pasa que con todo esto de la pandemia pasaron muchos meses y me acabo de reunir el jueves pasado", detalló la bailarina y agregó: "La propuesta fue hace cinco meses. Yo entiendo que no tengo una formación en la política, pero también hay un montón de gente que ejerce en la política que está ahí por ser el 'hijo de'. Yo creo que no hay que juzgar y que depende de cada persona".

Luego aseguró que se iba a preparar para el puesto y que tenía pensado "estudiar Ciencia Política" además de recibir el asesoramiento de su amigo y abogado, César Carozza, quien también representa famosas. "Me quiero focalizar en el tema de familia, especialmente en la ley de adopciones. Mi amigo me va a asesorar y ayudar en todo esto. Voy a prepararme para esto. Hay que dejar de lado los prejuicios. Siempre fui una mujer de opiniones fuertes y me parece que eso puede ser muy positivo", aseguró.

Días antes, Mónica Farro había revelado también que fue tentada para participar en política y que le gustaría tener un puesto a futuro.

