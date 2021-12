Ángel de Brito dejó a todos los espectadores de " Los Ángeles de la Mañana" sin palabras al anunciar que la joven cronista y panelista, Maite Peñoñori, abandona su lugar en el programa tras seis años de trabajo.

La notera emocionó a todos al agradecer todos los momentos compartidos: “Me costó mucho tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo, en especial el lugar en el que crecí porque me diste (Ángel de Brito) mucho espacio. Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos”.

Todas las panelistas de LAM, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Pía Shaw, Andrea Taboada y Mariana Brey, no pudieron evitar las lágrimas al escuchar a su compañera con tan lindas palabras.

.

En ese sentido, el conductor fue a una pausa y a su vuelta se mostró sorprendido por el estado de conmoción de la esposa de Diego Latorre: “Fui en el corte al baño y estaba Yanina llorando desconsolada, no lo puedo creer. Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien".

.

“No, Analía Franchín me dolió, Maite… no sé quién más”, replicó Latorre seriamente, a lo que el periodista retrucó: “Con Analía no lloraste”. Intentando argumentar sus lágrimas, Yanina explicó: “No, porque me enteré así, tipo, no es que hubo una despedida al aire de Analía”. Ángel la picanteó aún más: “No llegamos”.

Luego, su compañera Mariana Brey quiso saber si por ella también lloraría, a lo que la angelita cerró al reflexionar: “Es cómo me pega en el día, hoy me pegó llorar”.

