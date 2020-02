"Sí quiero", dijeron Silvia Süller y Jacobo Winograd el 13 de enero pasado en un altar que montó la producción de "El Precio Justo", el ciclo de Lizy Tagliani en Telefe, para poder celebrar aquel inolvidable momento.

Sin embargo, a un poco más de un mes de la unión nupcial de los dos amigos, la mediática de 62 años anunció su separación a través de su cuenta de Twitter. "¡Se terminó!", disparó repentinamente.

"Pasó un mes desde que nos casamos y no salimos ni una sola vez", reclamó Süller en su red social junto a una foto del día en el que concretó su relación con el comediante.

Y agregó convencida: "La semana pasada fue mi cumpleaños y, el 14 de febrero, San Valentín...Y el señor Jacobo brilló por su ausencia física, material y espiritual. ¡No va más! ¡Game Over!".

El amor llegó a su fin

El día de su casamiento, el mediático aclaró que la unión iba a ser espiritual, ¡sin sexo!. "Vamos a compartir un chocolatín blanco, leer Borges y Neruda, pero sexo no. Somos muy pecadores los dos y Dios nos está esperando. Que sea algo espiritual. No me va a tocar nunca y yo no la voy a tocar en la vida. Ella tiene permitidos, y yo tengo permitidos", dijo en su momento.