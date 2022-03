Hace pocos meses Benjamín Vicuña y Eli Sulichin confirmaron que estaban saliendo. Ante esto, los rumores de los posibles romances del actor chileno quedaron descartados y todo estaba centrado en la empresaria.

Sin embargo, según adelantó Karina Iavícoli en "Socios del espectáculo", habría una tercera persona en la relación del artista y la rubia. "Estoy en condiciones de adelantar que hay una tercera persona", comenzó la panelista.

.

Asimismo, la periodista aseguró que no se trata de Luciana Salazar ya que anteriormente se lo había vinculado al actor con ella. "Estoy hablando de otra persona que está cercana a Benjamín Vicuña", aseguró.

A pesar de haber tirado la bomba, la panelista que trabaja con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no dio más detalles de la misteriosa mujer. Ella dijo que el nombre lo dará más adelante.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin en su primer viaje.

De todas formas, la ex pareja de Martín Redrado y el ex marido de Pampita volverán a encontrarse en Chile ya que tienen un proyecto laboral juntos. A pesar de que todavía no trascendieron los detalles, ellos volverán a juntarse.