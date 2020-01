Luego de idas y vueltas, ayer se confirmó la suspensión de las funciones que tenía previsto Antonio Gasalla para este martes, miércoles y jueves según informaron desde la sala del Radio City de Mar del Plata.

Es por esto que desde "Incorrectas" hablaron con Guillermo Marín, productor de la obra "Gasalla", para saber qué sucederá con la obra donde el humorista es acompañado por Marcelo Polino.

Al respecto, el ex de Valeria Archimó contó: "Él me llamó a casa, el domingo, y me dijo que estaba muy dolorido de la rodilla, que creía que no iba a poder hacer la función. Vino Marcelo Polino y entre los dos le hablamos y le dijimos que primero estaba él. Y él dijo: 'No, no... la voy hacer'. Y el martes me llamó para que vaya y me comunicó que estaba muy mal de la rodilla y que se iba hacer unos estudios en Buenos Aires. Cosa que me parece normal si alguien no está bien"

Para cerrar, el productor teatral adelantó: "En 72 horas me va a comunicar si vuelve o no vuelve (a la obra)".