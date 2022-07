Desde que comenzaron las versiones de bullying a Locho Loccisano dentro de "El hotel de los famosos", Emily Lucius fue nombrada como una de las culpables. Como consecuencia de los comentarios negativos que está recibiendo en las redes sociales, la hermana de Belu Lucius decidió romper su contrato con El Trece.

Es por esa razón que la influencer no se presentó en "Socios del espectáculo" el día después de su eliminación. Sin embargo, decidió romper el silencio con un audio que le envió a Maite Peñoñori para "Intrusos".

"Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia... Lo que más bronca me da es estar triste por un juego", comenzó diciendo Emily Lucius.

Asimismo, aclaró que le pidió disculpas a Locho Loccisano por su accionar dentro de "El hotel de los famosos". Y agregó: "Si hay algo que jamás haría es hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito. No sé qué se vio para que se me juzgue tanto".

Emily Lucius y Martín Salwer muy enamorados dentro de "El hotel de los famosos".

Asimismo, la panelista de Florencia de la V expresó que Emily Lucius no incumplió su contrato con la producción de "El hotel de los famosos". Allí explicó que decidió no presentarse en los programas que tenía pactado.

