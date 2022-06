Las polémicas alrededor de "El Hotel de los Famosos" parecen lejos de calmarse a pesar del final de las grabaciones. El reality de El Trece seguirá al aire algunas semanas pero el conflicto entre los participantes se mantiene al rojo vivo, en especial en referencia a Locho Loccisano.

Las últimas semanas mostraron el acoso que recibió el influencer por parte de otros integrantes de la competencia, principalmente Chanchi Estévez, Sabrina Carballo, Martín Salwe y Emily Lucius. La última mencionada fue eliminada el pasado lunes, por lo que salió del silencio en sus redes sociales con distintas acciones.

.

Además de publicar un comunicado pidiendo disculpas a Locho Loccisano, quiso mantener el perfil bajo tras las críticas que recibió en sus redes sociales. Ante su ausencia en los medios, Ángel de Brito se contacto con la hermana de Belu Lucius para conocer su estado y qué opinaba de distintas cuestiones.

Emily Lucius rompió el silencio tras salir de "El Hotel de los Famosos".

"Te podés imaginar que no estoy bien. Viví una cosa y cuando salgo veo que mostraron otra película", comenzó. Además, agregó sobre la edición de "El Hotel de los Famosos": "Adentro siempre estuvo todo bien con todos. No entiendo todavía cuando me acusan de hostigamiento y violencia. A muchos se los cuidó demasiado adentro".

En referencia al ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano durante la competencia, dejó una particular frase que llamó la atención del panel, especialmente de Majo Martino. "¿Se vio cuando Locho fumaba un pucho con el camarógrafo después del ataque de pánico?", expresó con malestar.

Locho Loccisano sigue en el centro de la polémica.

Por último, dijo: "Tampoco se ve cuando me acerco a brindarle mi ayuda esa noche". Emily Lucius también aprovechó para comentar que no perdió ninguna marca con las que trabajaba, a diferencia de los rumores que se habían desarrollado.