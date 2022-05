Emilia Mernes se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del momento, pero no siempre fue así. En el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, la novia de Duki recordó su infancia en Nogoyá y el bullying que recibió por parte de sus compañeras de colegio como así también las inseguridades que tenía sobre ella misma.

En una entrevista que dio para "En Diálogo con Longobardi" por "CNN" revivió todos esos momentos y dijo: "Fue difícil fue difícil, me marcó mucho. Me pasó en el colegio, yo conté varias veces que sí mis compañeras me hacían bullying y fue muy difícil".

Asimismo, trató de concientizar a las personas que la estaban viendo y escuchando para que esto no le siga sucediendo. Además, contó cómo hizo para afrontar esa dura realidad en la que se encontraba: "Yo creo que cuando sos niño hay aspectos por ahí de la personalidad de cada uno que se destacan y eso puede llegar a molestar al resto por eso. Pero yo no dejé que eso a mí me quite lo que yo era, ni que pierda lo que yo era ni la esencia que tenía: yo no dejé que eso me opacara".

También se le consultó por sus trastornos alimenticios y dijo que lo trató con mucha terapia, así como la contención de su familia y amigos. Lo que la ayudó mucho fue alejarse de las redes sociales y los comentarios negativos que recibía todos los días.

Emilia Mernes junto a Fer Vázquez cuando eran la dupla de Rombai.

Actualmente, ella está más que feliz con su nueva relación y lanzando nuevos temas. Pronto estará sacando más canciones y sorprendiendo a sus seguidores con un nuevo género que comenzará a implementar.