Emilia Mernes está pasando por grandes momentos laborales y personales. Por un lado, es una de las artistas más escuchadas de la Argentina, junto con Tini Stoessel, María Becerra, Lali y Nicki Nicole. Por el otro, está más enamorada que nunca de Duki, y son la pareja del momento.

La artista también sabe imponer modas. La joven de 25 años utiliza como marca personal un brillito abajo de cada ojo y muchas chicas están adoptando esta nueva tendencia.

Por este motivo, la tuitera Nati Jota le recomendó que hiciera su propia línea de strasses. "¿Qué espera @emimernes_ para sacar su línea de 'brishitos' para abajo del ojo? Así me dejo de pegar gigantes que no me dejan ver y se me meten en el ojo. YO IGUAL TE DIGO TODA LA NOCHE ASÍ mañana iré al oculista, no sé".

Mernes, por su parte, le respondió con una noticia bomba: "¡Nati! Estamos en eso".

Mirá el tuit que confirma el nuevo emprendimiento de Emilia Mernes