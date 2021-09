Emanuel Ortega y Julieta Prandi, una de las parejas que se formaron en plena etapa de cuarentena, se mostraron por primera vez juntos en público y el cantante dio detalles de su romance por primera vez, además de mostrarse solidario con los conflictos que vivió Julieta con su ex marido, de quien se divorció en medio de un infierno.

Como Ortega es muy reservado con su vida privada, fue consultado acerca de cómo vive su romance tan popular. "Son los lios en los que me metió ella. Está todo bien", comenzó bromeando.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi, en un momento muy feliz.

Y luego reflexionó: "Con naturalidad, no hay que naturalizar porque no es una exposición a la que uno se deba acostumbrar al 100%. Pero se lleva".

Pero finalmentetuvo un gesto romántico y hablando del amor que siente por Julieta aseguró: "Es un precio muy bajo por pagar".

"Encontré el amor que tanto quería encontrar. Estoy muy enamorada. Nunca bajé los brazos de volver a sentirme feliz".

En nota con Intrusos, el cronista le preguntó si siempre era tan dulce, a lo que la modelo respondió: "Por algo lo elijo. Encontré el amor que tanto quería encontrar. Estoy muy enamorada. No quiero hablar porque lo incomodo. Nunca bajé los brazos de volver a sentirme feliz".

Y sobre lo natural que se dieron las cosas para que él iniciara un romance con Julieta, aclaró: "No estaba en mis planes. Sin embargo las cosas suceden y es bueno, entonces, disfrutarlo y vivirlo con mucha felicidad".

El notero luego les consultó si hay planes de boda en el futuro, y en ese momento Emanuel se puso nervioso y expresó: "Creo que es un buen cierre...".

Emanuel Ortega se refirió a los problemas que sufre Julieta Prandi con su ex marido

Consultada Prandi, en tanto, por el estado de las causas legales que mantiene con su ex pareja, Claudio Contardi, destacó el siguiente testimonio. "Está todo igual, no hay ningún avance. Los abogados se encuentran trabajando en lo civil y en lo penal y, tarde o temprano, se hará justicia. Supongo que se les devolverá todo lo que no le pertenece a las otras personas", señaló la rubia, eligiendo cuidadosamente los términos para referirse al padre de sus hijos.

Pero Emanuel no dudó en realizar una tajante defensa de Julieta: "Ninguna mujer debería pasar por lo que vivió ella. Ninguna. Ojalá que de a poquito vayan desapareciendo este prototipo de hombres que tan mal parados nos dejan en el mundo", aseguró, mientras su pareja aseveraba con un gesto cómplice: "Ahora estoy con un hombre de verdad. Antes, no".

Mirá el video de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, juntos por primera vez