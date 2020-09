Elsa Serrano falleció en la noche del miércoles a los 73 años, su deceso se produjo luego de que su departamento del barrio de Retiro se incendiara. De acuerdo a la autopsia realizada por especialistas, la causa de muerte fue asfixia por inhalación de humo.

La diseñadora participó en varias ocasiones el programa de El Trece, "Corte y Confección". No obstante, una de sus participaciones llamó la atención de los usuarios ya que allí contó su experiencia durante la crisis del 2001 y cómo perdió su gran amor, "La Maison", su amplio local de moda ubicado en la calle Mansilla.

Comentando sobre como la Argentina estaba viviendo un momento dificil en cuanto a la moda, y viendo los años ´70, ´80 y ´90 como el epítome del diseño, Andrea Politti, la conductora del programa, le preguntó sobre el duro momento que vivió en el 2001.

"Yo viví una etapa muy dificil. Yo perdí al amor de mi vida, que era "La Maison" en Mansilla. Realmente era el gran orgullo. Yo salí de ahí cuando quebró, y se llevaron las llaves y me fui a mi casa. Tenía un departamento grande, cortaba telas en el piso, me lleve las maquinas, los modistas, porque tenía muchos encargos en esa época, el 2001, y empecé de nuevo. No hay que deprimirse", terminó Serrano en el 2019. Muchas estrellas de la farándula argentina despidieron a la diseñadora en las redes sociales

¡Escuchá el recuerdo de Elsa Serrano sobre la crisis del 2001!