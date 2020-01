Eloy Rivera intentó asesinar a su pareja, Candela Díaz, el 27 de diciembre pasado en Playa del Carmen, Mexico, lugar donde reside. El ex "Gran Hermano" persiguió a la joven por su departamento con un cuchillo ya que quería hacerle "sentir miedo".

Tras el episodio, fue apresado y golpeado brutalmente por otros detenidos, razón por la cual debió ser internado. Más tarde, el joven manifestó a través de sus redes sociales que tenía súper poderes, entonces, se habló de un posible delirio místico.

Este domingo en "El Run Run del Espectáculo", hablaron con la ex pareja del mediático, quien advirtió: "El 27 fue cuando le agarró este ataque que me empezó a correr por la casa con un cuchillo. Me fui corriendo al baño y me corrió. Él se quedó clavando el cuchillo y me quedé en el baño por las dudas. Me decía que no me iba a hacer nada".

Además, lo describió como "exorcizado". "A cada rato salía a ver cómo estaba y qué estaba haciendo. Fue ahí cuando me quiso ahogar en la pileta. En ese momento no había nadie en la casa porque yo solo vivía con él", continuó. Y agregó convencida: "Un señor que vio la situación desde la ventana llama a la policía y lo vienen a buscar, ahí voy con él. Me metí a la patrulla con él. (...) "Yo ya corté relación con él".

Por otro lado, manifestó que Eloy consumió hongos. También comentó que fuma "marihuana" y toma pastillas. A su vez, desde el ciclo de Crónica HD comentaron que este domingo detuvieron nuevamente al joven y mostraron un audio en el que se lo escucha pedir ayuda a un amigo: "Estoy preso, llamá al consulado argentino que no puedo salir".

