A poco más de un año de casados, Eduardo Costantini le declaró su amor a Eliana Fernández por primera vez en forma pública y ella no pudo evitar quebrarse en llanto. En un clima de pura emoción, la modelo abrió su corazón y reveló que desea tener un hijo junto al empresario.

Luego de solo nueve meses de haberse conocida, Costantini y la modelo de 31 años sellaron su amor en el altar y disfrutaron de una paradisíaca luna de miel juntos. Ahora, la pareja quiere apostar por más y la joven confesó: "Estamos buscando un hijo desde que nos conocimos".

Como invitada en "Vino para vos", el programa de Tomás Dente, Eliana recibió la sorpresa de un romántico saludo de parte de su esposo 43 años mayor, quien por primera vez se mostró muy afectuoso en la televisión.

Eliana Fernández y Eduardo Costantini celebraron su primer aniversario de casados

"Baby, que lindo el homenaje que te está haciendo Tomy. Te lo merecés porque sos una persona honesta, sana, divina. No puedo creer el milagro de la vida para mi, de haberte conocido. Lo que más deseo es tu felicidad, hacerte feliz y vivir con el amor que nos tenemos. Te amo, te amo, disfrutá lo que queda del programa", expresó tierno Costantini.

Tras escuchar sus dulces palabras, Eliana detalló cómo es su relación con el hombre de negocios: "Es un amor. Es un ser maravilloso, único, muy buena persona. Yo lo amo y todos los días nos divertimos por algo, descubrimos cosas nuevas. No me importa lo que diga la gente porque soy feliz, es lo que quería para mi vida. Un hombre sano, bueno y generoso y ser feliz. Es el amor de mi vida. Cuando uno lo siente hay que expresarlo. No sabemos hasta cuándo estamos y él es el amor de mi vida, con el que quiero todo".

La feliz pareja está en la búsqueda de su primer hijo juntos.

En esa misma línea confesó que le gustaría convertirse en madre con él. "Lo hablamos muchas veces. Lo que más quisiera es ser madre con el amor de mi vida. No me imagino con otro hombre, porque él es la única persona que esperé toda mi vida, que me cuidó y me valoró. Nunca nadie antes, de la manera que me cuida y me respeta", aseguró conmovida.

Y concluyó: "Si Dios quiere. Hay muchas cosas que Dios las tiene que decidir. Estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos".